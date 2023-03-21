Экранизацию «Денискиных рассказов» поставит внук автора оригинального произведения

В интервью ЭБК продюсер Гевонд Андреасян сообщил, что режиссёром будущей экранизации классической детской книги «Денискины рассказы» Виктора Драгунского станет Артемий Драгунский — внук автора и племянник прототипа главного героя книги.

Сейчас идёт предпроизводственный процесс, а съёмки должны начаться уже в августе 2023 года. Первая часть сериала (25 эпизодов) будет посвящена дошкольным рассказам о Дениске, следующая (35 эпизодов) — расскажет о школьных приключениях героя. Над съёмками вместе с Артемией Драгунским будет работать команда, снявшая сериал «Манюня».

«Денискины рассказы» — цикл рассказов советского писателя Виктора Драгунского, посвящённый случаям из жизни дошкольника, а затем ученика младших классов школы Дениса Кораблёва. Прототипом главного героя рассказов выступил сын писателя, Денис Драгунский, а в одном из эпизодов упоминается рождение младшей сестры Ксении.