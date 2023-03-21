Авторы фильма «Всё везде и сразу» снимут эпизод сериала по «Звёздным войнам»

Прошедшей ночью стало известно, что создатели оскароносного фильма «Всё везде и сразу» Дэн Кван и Дэниэл Шайнерт будут работать над новым сериалом по «Звёздным войнам». Речь идёт про шоу Star Wars: Skeleton Crew.

Во время заявления было не до конца ясно, сколько именно серий поставят Кван и Шайнерт. В социальных сетях Дэн Кван рассказал, что они снимут только один эпизод. Кван также отметил, что ему и Шайнерту нравятся работы Джона Фавро.

Мы любим Джона, любим «Звёздные войны», любим изучать новые технологии, нам нравится знакомиться с новыми актёрами и съёмочной группой.

Star Wars: Skeleton Crew расскажет о группе подростков, пытающихся найти путь домой во времена Новой республики. Одну из главных ролей в сериале исполнит Джуд Лоу.

Шоу стартует в этом году в Disney+.