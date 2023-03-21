В Канаде отклонили иск, приравнивающий лутбоксы в FIFA к азартным играм

В Канаде состоялось очередное заседание, связанное с лутбоксами в играх Electronic Arts. Коллективный иск от жителей Британской Колумбии обвинял компанию в том, что студия с 2008 года недобросовестно ведёт бизнес и систематически нарушает закон об азартных играх.

Несмотря на все аргументы истца, судья Джастис Флеминг отклонил обвинения в нарушении закона со стороны EA. По мнению представителя закона, лутбоксы можно будет приравнять к азартным играм только в том случае, если у пользователя появится возможность покупать или продавать виртуальные предметы на сторонней площадке. Суд готов рассмотреть другое обвинение истца, касающееся введения в заблуждение при продаже наборов со случайным содержимым.

Это уже далеко не первый судебный иск против Electronic Arts из-за лутбоксов. Ранее в Австрии подобные наборы приравняли к азартным играм и призвали Sony вернуть деньги игрокам, которые потратили на них свои средства. При этом во многих других странах, включая Нидерланды, EA Sports отделывается лишь испугом.