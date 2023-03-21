В Канаде отклонили иск, приравнивающий лутбоксы в FIFA к азартным играм

В Канаде состоялось очередное заседание, связанное с лутбоксами в играх Electronic Arts. Коллективный иск от жителей Британской Колумбии обвинял компанию в том, что студия с 2008 года недобросовестно ведёт бизнес и систематически нарушает закон об азартных играх.
Несмотря на все аргументы истца, судья Джастис Флеминг отклонил обвинения в нарушении закона со стороны EA. По мнению представителя закона, лутбоксы можно будет приравнять к азартным играм только в том случае, если у пользователя появится возможность покупать или продавать виртуальные предметы на сторонней площадке. Суд готов рассмотреть другое обвинение истца, касающееся введения в заблуждение при продаже наборов со случайным содержимым.
Это уже далеко не первый судебный иск против Electronic Arts из-за лутбоксов. Ранее в Австрии подобные наборы приравняли к азартным играм и призвали Sony вернуть деньги игрокам, которые потратили на них свои средства. При этом во многих других странах, включая Нидерланды, EA Sports отделывается лишь испугом.
- 21 марта 2023
-
15:43
-
15:33
-
15:07
-
14:56
-
14:41
-
14:31
-
14:11
-
13:45
-
13:41
-
13:15
-
13:00
-
12:49
-
12:25
-
12:05
-
11:35
-
10:56
-
09:58
-
09:32
-
09:05
-
08:46
-
01:47
-
01:33
-
01:02
-
00:48
-
00:31
-
00:12
- 20 марта 2023
-
20:40
-
20:25
-
20:12
-
20:10
-
19:54
-
19:33
-
19:05
-
19:03
-
18:34