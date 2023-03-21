Valve показала новый логотип Counter-Strike. Анонс наследницы CS:GO совсем скоро?

21 марта официальный твиттер-аккаунт CS:GO сменил шапку профиля в соцсети. Теперь на нём красуется сотрудник подразделения специального назначения на синем фоне.
Фото: «Твиттер»
И всё бы ничего, если бы не постоянный поток информации о переходе CS:GO на движок Source 2. Фанаты предполагают, что смена логотипа может быть связана с очень скорым анонсом и выпуском CS 2 — улучшенной версии Global Offensive.
Ранее об этом сообщали киберспортсмены и инсайдеры, а по данным журналиста Ричарда Льюиса, тестирование нового шутера начнётся до 1 апреля. Одной из главных особенностей обновлённой версии игры станет повышенная частота обновлений сервера — 128, как у Valorant и многих других современных шутеров.
Ранее Valve также зарегистрировала торговую марку CS2 — судя по всему, новая игра может получить ещё более короткое название, чем уже привычное CS:GO.
- 21 марта 2023
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