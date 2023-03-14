Counter-Strike 2 станет новой игрой. Появились новые слухи про шутер на Source 2
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Слухов и утечек вокруг новой Counter-Strike становится всё больше. Новыми сведениями поделился про-игрок Pasha в интервью в рамках продвижения своего ММА-боя. Об этом сообщает Insider Gaming.
- Это не обновление для CS:GO, это полностью новая игра.
- Она будет существовать параллельно CS:GO.
- Будет много нововведений по части механик: позволят скользить и даже стрелять во время скольжения, а также ложиться. Исторически в Counter-Strike можно было только садиться.
Это будет новая игра на новом движке. [...]. Новая Counter-Strike найдёт свою аудиторию. Большинство продолжит играть в Counter-Strike: Global Offensive, и некоторые будут играть в Counter-Strike 1.6.
Pasha признаётся, что сам не играл в закрытую бету новой Counter-Strike, но знает тех, кто прямо сейчас тестирует шутер. Спортсмен также отмечает, что Valve активно меняет игру — если какие-то механики окажутся непопулярными, с патчами их могут убрать.
Открытое тестирование новой Counter-Strike ожидается совсем скоро — оно должно начаться до 1 апреля.
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