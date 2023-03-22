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Киану Ривз в западне — на новых кадрах из фильма «Джон Уик 4»

Киану Ривз в западне — на новых кадрах из фильма «Джон Уик 4»
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Портал Discussing Film опубликовал сразу два новых кадра из грядущего фильма «Джон Уик 4». По уже сложившейся традиции на них изображён главный герой в исполнении Киану Ривза — правда, в этот раз он, кажется, попал в западню. На первом кадре его руки связаны, в то время как на втором он спокойно что-то обсуждает с членом триады.

Фото: Discussing Film/Lionsgate

Фото: Discussing Film/Lionsgate

Сюжет новой части серии расскажет, как киллер Джон пытается отойти от прошлых дел и пробует жить нормальной жизнью, но в один момент всё изменится — бывшему убийце вновь придётся взяться за старое. Действие ленты развернётся сразу в нескольких странах: в США, Японии, Франции, Германии и в Иордании.

Премьера «Джона Уика 4» состоится 24 марта 2023 года в кинотеатрах по всему миру. До России лента доберётся уже 23-го числа — за сутки до мировой премьеры.

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