Режиссёрская версия «Джона Уика 4» длилась почти четыре часа

Режиссёр «Джона Уика 4» Чад Стахелски, а также монтажёр боевика Нат Орлофф в одном из новых интервью признались, что изначальный хронометраж экшена составлял 225 минут (3 часа 45 минут).
Изначально авторы не планировали укладываться в определённый хронометраж. Они поняли, что фильм вышел слишком длинным только после просмотра его первой версии, в которой довольно много времени ушло на раскрытие второстепенных героев. Но по изначальной задумке создатели хотели, чтобы повествование было гармонично и быстро переключалось на протагониста.
У нас не было планов на конкретный хронометраж. Первая версия фильма длилась 3 часа и 45 минут. Это было ощутимо. В итоге мы осознали, что облажались.
Нат Орлофф на повторном монтаже вырезал из ленты целых 45 минут. По словам авторов, у них не было возможности менять сюжет или последовательность сцен. В итоге они решили отсечь всё, что оказалось лишним.
Стахелски раскрыл любопытный факт: чтобы сохранить ритм сюжета, монтажёрам на каждом этапе перемонтажа приходилось пересматривать фильм от начала и до конца. Результат трудов команды авторов российские зрители увидят совсем скоро — премьера «Джона Уика 4» в России состоится 23 марта, за день до мировой премьеры.
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