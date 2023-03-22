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Режиссёрская версия «Джона Уика 4» длилась почти четыре часа

Режиссёрская версия «Джона Уика 4» длилась почти четыре часа
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Режиссёр «Джона Уика 4» Чад Стахелски, а также монтажёр боевика Нат Орлофф в одном из новых интервью признались, что изначальный хронометраж экшена составлял 225 минут (3 часа 45 минут).

Изначально авторы не планировали укладываться в определённый хронометраж. Они поняли, что фильм вышел слишком длинным только после просмотра его первой версии, в которой довольно много времени ушло на раскрытие второстепенных героев. Но по изначальной задумке создатели хотели, чтобы повествование было гармонично и быстро переключалось на протагониста.

У нас не было планов на конкретный хронометраж. Первая версия фильма длилась 3 часа и 45 минут. Это было ощутимо. В итоге мы осознали, что облажались.

Нат Орлофф на повторном монтаже вырезал из ленты целых 45 минут. По словам авторов, у них не было возможности менять сюжет или последовательность сцен. В итоге они решили отсечь всё, что оказалось лишним.

Стахелски раскрыл любопытный факт: чтобы сохранить ритм сюжета, монтажёрам на каждом этапе перемонтажа приходилось пересматривать фильм от начала и до конца. Результат трудов команды авторов российские зрители увидят совсем скоро — премьера «Джона Уика 4» в России состоится 23 марта, за день до мировой премьеры.

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