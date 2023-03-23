В FIFA 23 добавили новое празднование Криштиану Роналду

21 марта EA Sports выпустила большой патч для FIFA 23, который добавил в игру 12 команд Национальной женской футбольной лиги (NWSL) и женскую Лигу чемпионов УЕФА (UWCL). Также в футсим добавили четыре женских состава европейских клубов: «Реал» Мадрид, «Вольфсбург», «Ювентус» и «Айнтрахт» Франкфурт.
Помимо женского футбола в FIFA 23 появилось и новое умиротворённое празднование нападающего «Аль-Насра» Криштиану Роналду, которое он впервые исполнил прошлой осенью в матче с «Эвертоном». Для его выполнения после забитого мяча необходимо нажать комбинацию кнопок R1+L1 на PlayStation или RB+LB на Xbox.
Видео доступно на YouTube-канале MJ7. Права на видео принадлежат Electronic Arts.
Девятый апдейт наверняка станет одним из последних крупных обновлений для FIFA 23. Впереди у Electronic Arts полная перезагрузка бренда с EA Sports FC 24.
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