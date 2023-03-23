Опубликованы системные требования Elden Ring с трассировкой лучей
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Сегодня Elden Ring получила новый патч, а с ним и поддержку технологии трассировки лучей. Чуть позже разработчики представили системные требования режима игры с рейтрейсингом на сайте издателя Bandai Namco.
Системные требования Elden Ring для включения трассировки лучей
Минимальные (разрешение 1080p, низкие настройки графики)
- Операционная система: Windows 10.
- Процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600XT.
- Оперативная память: 16 ГБ.
- Видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti (8 ГБ) или Radeon RX 6700 XT (12 ГБ).
Рекомендованые (разрешение от 1080p, высокие настройки графики)
- Операционная система: Windows 10.
- Процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 3800XT.
- Оперативная память: 16 ГБ.
- Видеокарта: GeForce RTX 3070 Ti (8 ГБ) или Radeon RX 6900 XT (16 ГБ).
Трассировка лучей также появилась и на PS5, и на Xbox Series X. На консолях режим с рейтрейсингом активируется в «Параметрах игры». Новый патч также исправил в Elden Ring целый ряд ошибок и выправил внутриигровой баланс.
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