Опубликованы системные требования Elden Ring с трассировкой лучей

Сегодня Elden Ring получила новый патч, а с ним и поддержку технологии трассировки лучей. Чуть позже разработчики представили системные требования режима игры с рейтрейсингом на сайте издателя Bandai Namco.

Системные требования Elden Ring для включения трассировки лучей

Минимальные (разрешение 1080p, низкие настройки графики)

Операционная система: Windows 10.

Процессор: Intel Core i5-10600K или AMD Ryzen 5 3600XT.

Оперативная память: 16 ГБ.

Видеокарта: GeForce RTX 3060 Ti (8 ГБ) или Radeon RX 6700 XT (12 ГБ).

Рекомендованые (разрешение от 1080p, высокие настройки графики)

Операционная система: Windows 10.

Процессор: Intel Core i7-10700K или AMD Ryzen 7 3800XT.

Оперативная память: 16 ГБ.

Видеокарта: GeForce RTX 3070 Ti (8 ГБ) или Radeon RX 6900 XT (16 ГБ).

Трассировка лучей также появилась и на PS5, и на Xbox Series X. На консолях режим с рейтрейсингом активируется в «Параметрах игры». Новый патч также исправил в Elden Ring целый ряд ошибок и выправил внутриигровой баланс.