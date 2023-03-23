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В Elden Ring добавили поддержку трассировки лучей

В Elden Ring добавили поддержку трассировки лучей
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FromSoftware выпустила новый патч для Elden Ring — он уже доступен на ПК и консолях. Разработчики пока не опубликовали список изменений, однако игроки уже заметили самое важное нововведение: ролевой экшен теперь поддерживает трассировку лучей.

Датамайнер Лэнс Макдональд показал, как в игре реализован рейтрейсинг. Кажется, что каких-либо заметных изменений в картинке нет. Включённая опция значительно снижает производительность, добавляя лишь немного улучшенное затенение для растений и объектов на расстоянии.

Без рейтрейсинга
Без рейтрейсинга
С рейтрейсингом
С рейтрейсингом

К сожалению, с патчем 1.09 в игре так и не появилась поддержка технологий DLSS или FSR, улучшающих производительность практически без вреда для качества изображения. Пока неясно, планируют ли разработчики добавить их в дальнейших апдейтах.

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