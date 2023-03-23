LEGO 2K Drive уже можно предзаказать. Игра пока доступна и в России
Поделиться
Сегодня в Steam открылся предзаказ на гоночную аркаду LEGO 2K Drive. Для предзаказа доступны три издания игры, купить её можно и в России. Скорее всего, издатель скоро уберёт проект из российского региона площадки Valve. Остальные игры 2K Games недоступны для покупки отечественными геймерами.
Три вида издания LEGO 2K Drive
- Standard Edition — 4279 рублей, $ 60 или 1150 лир
- Awesome Edition — 7129 рублей, $ 100 или 1900 лир.
- Awesome Rivals Edition — 8569 рублей, $ 120 или 2290 лир.
Фото: Steam
Авторы описывают LEGO 2K Drive как гоночное приключение в открытом мире, который можно будет исследовать и в одиночку, и в компании друзей. В этом проекте геймеры смогут творить — создавать любые транспортные средства — начиная с гоночных болидов и заканчивая мощными внедорожниками.
Материалы по теме
LEGO 2K Drive выйдет 19 мая на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а также на Nintendo Switch и ПК.
Комментарии
- 23 марта 2023
-
20:48
-
20:22
-
19:54
-
19:34
-
18:52
-
18:28
-
17:59
-
17:38
-
16:56
-
16:24
-
15:57
-
15:48
-
15:33
-
15:25
-
15:01
-
14:31
-
14:20
-
14:08
-
13:38
-
13:35
-
13:02
-
12:43
-
12:08
-
11:27
-
10:39
-
10:10
-
09:45
-
09:03
-
08:37
-
08:00
-
00:39
-
00:19
- 22 марта 2023
-
23:29
-
23:02
-
21:45
Партнерский контент