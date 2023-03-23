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LEGO 2K Drive уже можно предзаказать. Игра пока доступна и в России

LEGO 2K Drive уже можно предзаказать. Игра пока доступна и в России
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Сегодня в Steam открылся предзаказ на гоночную аркаду LEGO 2K Drive. Для предзаказа доступны три издания игры, купить её можно и в России. Скорее всего, издатель скоро уберёт проект из российского региона площадки Valve. Остальные игры 2K Games недоступны для покупки отечественными геймерами.

Три вида издания LEGO 2K Drive

  • Standard Edition — 4279 рублей, $ 60 или 1150 лир
  • Awesome Edition — 7129 рублей, $ 100 или 1900 лир.
  • Awesome Rivals Edition — 8569 рублей, $ 120 или 2290 лир.

Фото: Steam

Авторы описывают LEGO 2K Drive как гоночное приключение в открытом мире, который можно будет исследовать и в одиночку, и в компании друзей. В этом проекте геймеры смогут творить — создавать любые транспортные средства — начиная с гоночных болидов и заканчивая мощными внедорожниками.

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