Гоночная аркада в открытом мире LEGO 2K Drive выйдет в мае

2K Games и LEGO официально анонсировали аркадную гонку LEGO 2K Drive. Эта «приключенческая гоночная игра» выйдет 19 мая на PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series, а также на Nintendo Switch и ПК.
Авторы описывают LEGO 2K Drive как гоночное приключение в открытом мире, который можно будет исследовать и в одиночку, и в компании друзей. В этом проекте геймеры смогут творить — создавать любые транспортные средства — начиная с гоночных болидов и заканчивая мощными внедорожниками.
Открытый мир в LEGO 2K Drive будет располагать самими разными биомами. Игра предложит гонщикам массу активностей — и мини-игры, и различные гонки, и задания по поиску уникальных предметов. Геймеры смогут не только совместно исследовать мир, но и соревноваться друг с другом.
Игру разрабатывает Visual Concepts. Студия наиболее известна по спортивным игровым сериям WWE 2K и NBA 2K.
Для LEGO 2K Drive мы собрали лучшую в своём классе команду разработчиков игр, которые вложили свои сердца в незабываемые впечатления, которыми нам не терпится поделиться с фанатами.
Скриншоты WWE 2K и NBA 2K
Фото: 2K Games
Фото: 2K Games
Фото: 2K Games
Фото: 2K Games
Фото: 2K Games
Фото: 2K Games
Фото: 2K Games
Фото: 2K Games
Фото: 2K Games
Фото: 2K Games
Фото: 2K Games
Фото: 2K Games
Фото: 2K Games
Фото: 2K Games
Фото: 2K Games
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