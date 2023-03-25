Нейросеть представила Киану Ривза в культовых кинообразах

Энтузиаст с помощью нейросети Midjourney представил Киану Ривза в образах знаменитых киногероев. Судя по изображениям, Киану способен гармонично воплотить на экране и супергероя, и пирата, и ковбоя и даже джедая.

Киану Ривз в образах популярных персонажей из фильмов

Киану Ривз в образе Супермена

Фото: Midjourney

Киану Ривз в образе джедая

Фото: Midjourney

Киану Ривз в образе персонажа из классического вестерна

Фото: Midjourney

Киану Ривз в образе хоббита

Фото: Midjourney

Киану Ривз в образе Джокера

Фото: Midjourney

Киану Ривз в образе Халка

Фото: Midjourney

Киану Ривз в образе пирата

Фото: Midjourney

Киану Ривз в образе Северуса Снегга

Фото: Midjourney

Киану Ривз в образе футуристического хакера

Фото: Midjourney

Киану Ривз уже много лет самостоятельно выполняет некоторые сложные трюки в своих фильмах и участвует в навороченных боевых сценах. Ради кино он овладел целым рядом реальных боевых искусств и каскадёрским ремеслом. Он исполнял сложные трюки в «На гребне волны», а также в «Скорости» и «Матрицах». А в боевых сценах киносериала «Джон Уик» он просто блистает. IGN представил свой топ лучших боевых сцен и трюков с участием Киану.