Нейросеть представила Киану Ривза в культовых кинообразах

Энтузиаст с помощью нейросети Midjourney представил Киану Ривза в образах знаменитых киногероев. Судя по изображениям, Киану способен гармонично воплотить на экране и супергероя, и пирата, и ковбоя и даже джедая.
Киану Ривз в образах популярных персонажей из фильмов
Киану Ривз в образе Супермена
Фото: Midjourney
Киану Ривз в образе джедая
Фото: Midjourney
Киану Ривз в образе персонажа из классического вестерна
Фото: Midjourney
Киану Ривз в образе хоббита
Фото: Midjourney
Киану Ривз в образе Джокера
Фото: Midjourney
Киану Ривз в образе Халка
Фото: Midjourney
Киану Ривз в образе пирата
Фото: Midjourney
Киану Ривз в образе Северуса Снегга
Фото: Midjourney
Киану Ривз в образе футуристического хакера
Фото: Midjourney
Киану Ривз уже много лет самостоятельно выполняет некоторые сложные трюки в своих фильмах и участвует в навороченных боевых сценах. Ради кино он овладел целым рядом реальных боевых искусств и каскадёрским ремеслом. Он исполнял сложные трюки в «На гребне волны», а также в «Скорости» и «Матрицах». А в боевых сценах киносериала «Джон Уик» он просто блистает. IGN представил свой топ лучших боевых сцен и трюков с участием Киану.
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