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Для Hi-Fi Rush готовят русскую озвучку от профессиональных актёров

Для Hi-Fi Rush готовят русскую озвучку от профессиональных актёров
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Объединение Mechanics VoiceOver объявило о работе над неофициальной русской озвучкой ритм-слэшера Hi-Fi Rush от авторов The Evil Within. Коллектив собирает перевод средства — для завершения работы им нужно 150 тыс. рублей. Пока команда собрала чуть больше 28 тыс.

По словам авторов озвучки, её релиз не за горами, но точных сроков они пока назвать не могут.

Итак, представляем вам анонс русской локализации для невероятно драйвовой неожиданности этого года Hi-Fi Rush! Игра уже во всю озвучивается и работа идёт в отличном ритме. Никаких точных сроков пока назвать не можем, но всё ведёт к тому, что релиз не заставит себя ждать очень долго.

Анонс русской локализации Hi-Fi Rush

Видео доступно на YouTube-канале Mechanics VoiceOver. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks.

Hi-Fi Rush от авторов The Evil Within действительно не стыдно назвать хитом. Игра вышла сразу же после анонса и полюбилась как игрокам, так и критикам. Почему тайтл выпустили в один день с его показом, рассказали создатели.

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