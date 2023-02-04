Экспертов поразили технологии и работа Hi-Fi Rush

Недавно вышедший ритм-слэшер Hi-Fi Rush высоко оценили и критики, и игроки. Технические эксперты из Digital Foundry тоже вынесли свой вердикт. Они считают, что новое творение Tango Gameworks точно станет одной из главных игр этого года.
Специалисты оценили двухмерный визуальный стиль, который авторы смогли поместить в 3D-игру. Разработчики смогли придать игре дух комиксов и мультфильмов. Экспертам понравилось, как Tango Gameworks использовала мультяшную стилистику селл-шейдинга с неровными очертаниями объектов.
Фото: Digital Foundry
Фото: Digital Foundry
Digital Foundry понравилось, как авторы подошли к использованию яркой и насыщенной цветовой палитры. Они в восторге и от рендеринга анимации персонажей в катсценах с частотой 15 кадров в секунду — это придало игре ощущение, что она нарисована от руки.
На отличную оптимизацию повлиял подход к созданию локаций — некоторые места представляют из себя двухмерные минималистичные задники. При этом уровни в Hi-Fi Rush богаты на детали — в экшене много проработанных объектов, которые постоянно движутся в такт музыке.
Авторы использовали в Hi-Fi Rush массу самых разных визуальных техник. Поражает то, что все они работают как единый организм, поэтому экшен выглядит насыщенным, ярким и богатым на детали. Эксперты отметили, что если хотя бы одна из техник выбивалась, то в игре не было бы такой запоминающейся эстетики.
На Xbox Series S ритм-слэшер работает в 1440p при стабильных 60 FPS. Просадок практически нет даже в самых ярких экшен сценах. А на Xbox Series X игра спокойно идёт в полноценном 4K-разрешении при 60 FPS. На обеих консолях игра выглядит практически одинаково. На более мощной приставке немного выше разрешение и лучше некоторые визуальные параметры — но этого в динамике заметить сложно.
Скриншоты из технического анализа Hi-Fi Rush
Фото: Digital Foundry
Фото: Digital Foundry
Фото: Digital Foundry
В целом Hi-Fi Rush великолепно оптимизирована.
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