Экспертов поразили технологии и работа Hi-Fi Rush

Недавно вышедший ритм-слэшер Hi-Fi Rush высоко оценили и критики, и игроки. Технические эксперты из Digital Foundry тоже вынесли свой вердикт. Они считают, что новое творение Tango Gameworks точно станет одной из главных игр этого года.

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Специалисты оценили двухмерный визуальный стиль, который авторы смогли поместить в 3D-игру. Разработчики смогли придать игре дух комиксов и мультфильмов. Экспертам понравилось, как Tango Gameworks использовала мультяшную стилистику селл-шейдинга с неровными очертаниями объектов.

Фото: Digital Foundry

Фото: Digital Foundry

Digital Foundry понравилось, как авторы подошли к использованию яркой и насыщенной цветовой палитры. Они в восторге и от рендеринга анимации персонажей в катсценах с частотой 15 кадров в секунду — это придало игре ощущение, что она нарисована от руки.

На отличную оптимизацию повлиял подход к созданию локаций — некоторые места представляют из себя двухмерные минималистичные задники. При этом уровни в Hi-Fi Rush богаты на детали — в экшене много проработанных объектов, которые постоянно движутся в такт музыке.

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Авторы использовали в Hi-Fi Rush массу самых разных визуальных техник. Поражает то, что все они работают как единый организм, поэтому экшен выглядит насыщенным, ярким и богатым на детали. Эксперты отметили, что если хотя бы одна из техник выбивалась, то в игре не было бы такой запоминающейся эстетики.

На Xbox Series S ритм-слэшер работает в 1440p при стабильных 60 FPS. Просадок практически нет даже в самых ярких экшен сценах. А на Xbox Series X игра спокойно идёт в полноценном 4K-разрешении при 60 FPS. На обеих консолях игра выглядит практически одинаково. На более мощной приставке немного выше разрешение и лучше некоторые визуальные параметры — но этого в динамике заметить сложно.

Скриншоты из технического анализа Hi-Fi Rush

Фото: Digital Foundry

Фото: Digital Foundry

Фото: Digital Foundry

В целом Hi-Fi Rush великолепно оптимизирована.