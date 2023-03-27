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Участника Dota Pro Circuit в СНГ подозревают в использовании читов. Это игрок HYDRA

Участника Dota Pro Circuit в СНГ подозревают в использовании читов. Это игрок HYDRA
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Киберспортивный комментатор Владимир Maelstorm Кузьминов со ссылкой на собственные источники сообщил, что одного из участников Dota Pro Circuit в нашем регионе подозревают в нечестной игре.

Кастер рассказал, что сам просил проверить этого игрока, но никаких читов обнаружено не было.

Есть у меня знакомые, которые так говорят, основываясь на его действиях. Уже очень давно говорят и искренне в это верят. Но! Обвинение очень серьёзное, а доказательств нет.

Комментатор не раскрыл ник игрока. По данным источника «Чемпионата», это может быть саппорт команды HYDRA Анатолий Lefitan Крупнов.

В ближайшее время якобы может выйти какое-то видео с указанием спорных действий киберспортсмена по ходу матчей. В то же время реальных доказательств того, что Лефитан играет матчи с читами, пока нет.

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