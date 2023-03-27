«Джон Уик 4» в России показал лучший старт для серии фильмов

«Джон Уик 4» вышел в России 23 марта и уже поставил новый рекорд. Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), за первые выходные лента собрала 300 млн рублей — теперь это лучший результат франшизы. Для сравнения: третья часть собрала за первый уикенд 226 млн рублей.
Фото: ЕАИС
«Джон Уик 4» имеет все шансы стать самым кассовым фильмом франшизы в России. Для этого ленте нужно собрать ещё 120 млн рублей — скорее всего, новый рекорд будет установлен уже по итогам ближайших выходных.
Тем временем «Джон Уик 4» покоряет и весь мир. Лента с Киану Ривзом собрала $ 137,5 млн в мировых кинотеатрах, поставив новый рекорд во франшизе. Зрители тем временем ставят картине высочайшие оценки и называют её лучшим фильмом в карьере Киану Ривза.
- 27 марта 2023
-
15:16
-
14:59
-
14:40
-
14:33
-
13:59
-
13:45
-
13:25
-
13:05
-
12:55
-
12:38
-
12:22
-
12:15
-
11:47
-
11:17
-
10:31
-
09:49
-
09:10
-
08:40
-
01:15
- 26 марта 2023
-
23:14
-
21:00
-
20:41
-
20:28
-
20:27
-
18:57
-
18:27
-
18:02
-
17:41
-
17:15
-
16:39
-
16:26
-
16:09
-
15:41
-
15:16
-
15:16