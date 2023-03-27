«Джон Уик 4» в России показал лучший старт для серии фильмов

«Джон Уик 4» вышел в России 23 марта и уже поставил новый рекорд. Согласно данным Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС), за первые выходные лента собрала 300 млн рублей — теперь это лучший результат франшизы. Для сравнения: третья часть собрала за первый уикенд 226 млн рублей.

Фото: ЕАИС

«Джон Уик 4» имеет все шансы стать самым кассовым фильмом франшизы в России. Для этого ленте нужно собрать ещё 120 млн рублей — скорее всего, новый рекорд будет установлен уже по итогам ближайших выходных.

Тем временем «Джон Уик 4» покоряет и весь мир. Лента с Киану Ривзом собрала $ 137,5 млн в мировых кинотеатрах, поставив новый рекорд во франшизе. Зрители тем временем ставят картине высочайшие оценки и называют её лучшим фильмом в карьере Киану Ривза.