Нейросеть показала весёлую вечеринку в Хогвартсе из «Гарри Поттера»

Пользователь Reddit под ником BlixtArt использовал нейросеть Midjourney, чтобы показать, как бы в Хогвартсе выглядела самая весёлая и шумная вечеринка. Такое нам бы точно не показали в фильмах, пошутил BlixtArt.
Можно увидеть, как именно нейросеть представила персонажей из вселенной «Гарри Поттера». Сам Гарри, например, переоделся в более свободную одежду и налил кружку сливочного пива, а профессор Северус Снегг пустился в пляс.
Фото: BlixtArt
Фото: BlixtArt
Фото: BlixtArt
Фото: BlixtArt
Фото: BlixtArt
Фото: BlixtArt
Автор изображений собрал все свои работы и объединил их в одном ролике. Там можно увидеть Драко Малфоя, профессора Дамблдора, Рона Уизли и других. В видео также можно услышать знакомую, но изменённую мелодию из «Гарри Поттера».
Видео доступно на YouTube-канале BlixtArt. Права на видео принадлежат BlixtArt.
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