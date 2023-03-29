Матч-центр Новости Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Нейросеть показала весёлую вечеринку в Хогвартсе из «Гарри Поттера»

Нейросеть показала весёлую вечеринку в Хогвартсе из «Гарри Поттера»
Комментарии

Пользователь Reddit под ником BlixtArt использовал нейросеть Midjourney, чтобы показать, как бы в Хогвартсе выглядела самая весёлая и шумная вечеринка. Такое нам бы точно не показали в фильмах, пошутил BlixtArt.

Можно увидеть, как именно нейросеть представила персонажей из вселенной «Гарри Поттера». Сам Гарри, например, переоделся в более свободную одежду и налил кружку сливочного пива, а профессор Северус Снегг пустился в пляс.

Фото: BlixtArt

Фото: BlixtArt

Фото: BlixtArt

Фото: BlixtArt

Фото: BlixtArt

Фото: BlixtArt

Автор изображений собрал все свои работы и объединил их в одном ролике. Там можно увидеть Драко Малфоя, профессора Дамблдора, Рона Уизли и других. В видео также можно услышать знакомую, но изменённую мелодию из «Гарри Поттера».

Видео доступно на YouTube-канале BlixtArt. Права на видео принадлежат BlixtArt.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023