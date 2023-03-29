iOS 17 анонсируют 5 июня

Apple анонсировала масштабный ивент WWDC 2023. Он пройдёт в период с 5 по 9 июня этого года. По словам представителей компании, это будет самая большая WWDC за всю историю мероприятия, хотя она и будет идти только в онлайн-формате.
Скорее всего, на WWDC 2023 анонсируют операционную систему iOS 17 и расскажут о других технических улучшениях и обновлениях для продукции Apple. При этом анонса нового iPhone ждать не имеет смысла — этот ивент всегда был посвящён «начинкам» гаджетов компании.
Активно ходят слухи, что на мероприятии анонсируют не только новую iOS, но и функцию, которая позволит запускать в системе альтернативные онлайн-магазины, а также представят альтернативы Apple Pay. Ещё инсайдеры уверяют, что на ивенте Apple впервые покажет свою гарнитуру дополненной реальности.
Логотип WWDC 2023
Фото: Apple
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