iOS 17 анонсируют 5 июня

Apple анонсировала масштабный ивент WWDC 2023. Он пройдёт в период с 5 по 9 июня этого года. По словам представителей компании, это будет самая большая WWDC за всю историю мероприятия, хотя она и будет идти только в онлайн-формате.

Скорее всего, на WWDC 2023 анонсируют операционную систему iOS 17 и расскажут о других технических улучшениях и обновлениях для продукции Apple. При этом анонса нового iPhone ждать не имеет смысла — этот ивент всегда был посвящён «начинкам» гаджетов компании.

Активно ходят слухи, что на мероприятии анонсируют не только новую iOS, но и функцию, которая позволит запускать в системе альтернативные онлайн-магазины, а также представят альтернативы Apple Pay. Ещё инсайдеры уверяют, что на ивенте Apple впервые покажет свою гарнитуру дополненной реальности.

Логотип WWDC 2023

Фото: Apple