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В России создали альтернативу технологии IMAX

В России создали альтернативу технологии IMAX
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По информации газеты «Ведомости», в России разработали альтернативу технологии IMAX под названием «Космакс». За неё отвечает кинокомпания «Централ партнершип».

Гендиректор компании Вадим Верещагин отметил, что технология совмещает в себе максимально чёткое и насыщенное изображение, а также глубокий и детализированный звук. Первым фильмом, который покажут в этом формате, станет лента Клима Шипенко «Вызов».

Бюджет разработки «Космакса» оценивается в 5 млн рублей. Для того, чтобы в фильме можно было использовать этот формат, есть некоторые условия. Так, кинозал должен быть оснащён цифровым проектором и специальным звуковым оборудованием, а для конвертации ленты она должна быть снята в высоком разрешении и с определённым кадрированием.

Напомним, что IMAX покинула Россию ещё летом прошлого года и пока не думает о возвращении на рынок страны.

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