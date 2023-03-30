У МТС впервые за 17 лет произошла смена логотипа

Президент МТС Вячеслав Николаев в интервью РБК рассказал об изменении известного логотипа компании в виде яйца. Оригинальный дизайн использовался с 2006 года, но с этого года логотип будет другой — уже без фирменного яйца.

Теперь на новом логотипе будут просто три буквы компании на фоне красного цвета. Посмотреть на него можно на фотографиях ниже.

Фото: РБК

Фото: РБК

Фото: МТС

Николаев подчеркнул, что МТС визуально обновила свой бренд в 2019, но этого не хватило, поэтому в компании решили пойти ещё дальше.

Смысл достаточно простой: в 2019 году мы немного визуально обновили бренд, но стало понятно, что этого не хватило. Самые внимательные заметили, что мы уже стали позволять себе выступать вообще без яйца, у нас была только полоса и надпись.

Фирменный логотип с яйцом просуществовал 17 лет.