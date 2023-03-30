Крупная игровая выставка Summer Game Fest 2023 пройдёт 8 июня

Организаторы крупной игровой выставки Summer Game Fest 2023 наконец назвали дату начала ивента. Церемония открытия состоится уже 8 июня в 22:00 мск, точного времени начала ивента пока нет. Ведущим по сложившейся традиции выступит Джефф Кили, который также ведёт и «игровой «Оскар» под названием The Game Awards.
Точных деталей шоу пока нет, однако геймеры могут ожидать анонсов новых игр и первых трейлеров ожидаемых проектов. На прошлогодней Summer Game Fest 2022, например, анонсировали ремейк The Last of Us, представили The Callisto Protocol от создателей Dead Space и показали множество других проектов.
Помимо Summer Game Fest 2023, в июне также пройдут выставки Xbox, Ubisoft и других издателей. Они проведут собственные конференции со множеством анонсов.
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