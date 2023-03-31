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Фильм «Крид 3» слили на торренты за недели до цифровой премьеры

Фильм «Крид 3» слили на торренты за недели до цифровой премьеры
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Фильм «Крид 3», который должен выйти в онлайне через несколько недель, уже слили на различные торрент-трекеры: как зарубежные, так и российские.

Премьера «Крида 3» состоялась в начале марта, а слитая версия появилась чуть меньше чем через месяц. Напомним, что официального проката спортивной драмы в России не было из-за приостановки деятельности Warner Bros. в стране.

Третью часть «Крида» критики оценили тепло. Фильм получил хорошие оценки и от аудитории, а уже во вторые прокатные выходные касса фильма достигла отметки в $ 100,4 млн. Более того, этот показатель рекордный и для всей франшизы.

«Крид» — это продолжение фильмов о Рокки с Сильвестром Сталлоне, который был учителем Крида. Главную роль в триквеле сыграл Майкл Б. Джордан. Он же выступил режиссёром.

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