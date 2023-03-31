Стали известны первые детали Avatar: Frontiers of Pandora — игры по «Аватару»
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Датамайнер под ником Script раскрыл некоторые подробности игры Avatar: Frontiers of Pandora, события которой разворачиваются во вселенной «Аватар» Джеймса Кэмерона. Ранее он слил два скриншота проекта.
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Первые детали Avatar: Frontiers of Pandora
- В центре сюжета Avatar: Frontiers of Pandora окажется повзрослевший ребёнок На’ви, которого в неосознанном возрасте похитили люди. По ходу развития истории герой будет воссоединяться со своим народом и воевать против земных оккупантов.
- В игре можно будет кастомизировать протагониста — создавать для него снаряжение, прокачивать навыки и боевые стили.
- Герой будет стрелять из лука и различного огнестрельного оружия — как минимум из штурмовой винтовки и дробовика.
- В Avatar: Frontiers of Pandora можно будет приручать драконоподобных банши, чтобы летать на них и прямо в полёте сражаться с врагами.
- События развернутся в локациях Пандоры, которые Джеймс Кэмерон пока в своих фильмах не показывал.
Avatar: Frontiers of Pandora должна выйти до марта 2024 года на ПК, PS5 и Xbox Series.
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