Вышла бесплатная детективная игра про расследование убийства Соника

Судя по всему, SEGA уже отметила 1 апреля и даже порадовала геймеров. Компания выпустила игру The Murder of Sonic the Hedgehog. Она доступна бесплатно через Steam.

Сюжет игры посвящён тому, как Эми Роуз празднует свой день рождения и устраивает вечеринку по случаю загадочного убийства. Жертвой становится Соник, поэтому все знакомые герои берутся за это дело. Однако не всё так просто, как кажется со стороны. Со временем Эми понимает, что всё куда более зловеще, чем на первый взгляд.

В честь выхода разработчики даже выпустили релизный трейлер. В нём можно увидеть некоторые фрагменты игры, геймплейные элементы и другое.

Видео доступно на YouTube-канале Sonic the Hedgehog. Права на видео принадлежат SEGA.