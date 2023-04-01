На матче НХЛ Райан Рейнольдс встретился с двумя Дэдпулами

В прошлый четверг актёр Райан Рейнольдс посетил хоккейный матч между командами «Филадельфия Флайерз» и «Оттава Сенаторз». На нём артист пересёкся с двумя косплеерами в образах Дэдпула. Напомним: этого героя Райан уже сыграл в нескольких фильмах, он уже готовиться снова воплотить этот образ в ленте «Дэдпул 3».
Райан Рейнольдс вместе с Дэдпулами на матче НХЛ
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Pesky Sickos.
Издание Deadline недавно сообщило о пополнении актёрского состава «Дэдпула 3». В ленте сыграет Мэттью Макфэдиен, известный по сериалу «Наследники» и фильму «Гордость и предубеждение».
«Дэдпул 3» расскажет историю о Росомахе и Дэдпуле. Какой именно будет сюжет, пока держится в секрете. Однако можно не сомневаться, что большую роль в нём сыграют мультивселенная и различные манипуляции с ней.
- 1 апреля 2023
-
14:07
-
13:52
-
13:15
-
12:57
-
12:27
-
03:47
-
03:28
-
01:38
-
00:46
-
00:02
- 31 марта 2023
-
23:30
-
21:42
-
21:24
-
21:22
-
20:52
-
20:31
-
19:58
-
19:42
-
19:20
-
18:52
-
18:22
-
18:16
-
17:47
-
17:15
-
16:35
-
16:03
-
15:50
-
15:40
-
15:26
-
15:02
-
14:50
-
14:23
-
14:10
-
13:45
-
13:43