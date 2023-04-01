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На матче НХЛ Райан Рейнольдс встретился с двумя Дэдпулами

На матче НХЛ Райан Рейнольдс встретился с двумя Дэдпулами
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В прошлый четверг актёр Райан Рейнольдс посетил хоккейный матч между командами «Филадельфия Флайерз» и «Оттава Сенаторз». На нём артист пересёкся с двумя косплеерами в образах Дэдпула. Напомним: этого героя Райан уже сыграл в нескольких фильмах, он уже готовиться снова воплотить этот образ в ленте «Дэдпул 3».

Райан Рейнольдс вместе с Дэдпулами на матче НХЛ

Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Pesky Sickos.

Издание Deadline недавно сообщило о пополнении актёрского состава «Дэдпула 3». В ленте сыграет Мэттью Макфэдиен, известный по сериалу «Наследники» и фильму «Гордость и предубеждение».

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«Дэдпул 3» расскажет историю о Росомахе и Дэдпуле. Какой именно будет сюжет, пока держится в секрете. Однако можно не сомневаться, что большую роль в нём сыграют мультивселенная и различные манипуляции с ней.

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