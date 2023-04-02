Фанаты The Last of Us выяснили возраст Тесс — спустя 10 лет после релиза игры

Одной из главных тайн первой The Last of Us оставался возраст Тесс — одной из важнейших героинь игры, вместе с которой Джоэл и взялся за опасное задание Фанаты предполагали, что женщине около 45 лет, однако доказательств этой теории у них не было.
28 марта ремейк The Last of Us вышел на ПК и с помощью модов геймеры наконец узнали дату и место рождения. Тесс родилась 26 февраля 1982 года в Рокфорде, штат Иллинойс. Таким образом на момент событий игры (2033 год) женщине 51 год — она всего на несколько лет младше Джоэла.
Фото: Sony
Таким образом, во вселенной The Last of Us стало на одну тайну меньше. Кто знает, что ещё смогут выяснить игроки вместе с модификациями. Разработчики тем временем в спешке исправляют технические ошибки порта на ПК: на следующей неделе выйдет ещё два больших патча.
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