The Last of Us на ПК протестировали на 26 видеокартах

Автор YouTube-канала Hardware Unboxed протестировал ПК-версию ремейка The Last of Us на 26 видеокартах. В результате он выяснил, что проблемы с ужасной производительностью и частыми вылетами обусловлены тем, что игра «съедает» слишком много видеопамяти на высоких и ультранастройках графики.

На ПК с видеокартой RTX 3070 (8 ГБ памяти) в игре постоянно падает FPS и происходят заметные фризы — это связано с увеличенным временем отрисовки кадра. При этом на ПК с картой RX 6800 (16 ГБ памяти) таких проблем не обнаружилось.

Тестирование ремейка The Last of Us на 26 видеокартах

Видео доступно на YouTube-канале Hardware Unboxed. Права на видео принадлежат Hardware Unboxed.

Блогер также выяснил, что на ультранастройках The Last of Us Part использует более 12 ГБ видеопамяти независимо от выставленного разрешения. Получается, что игра даже в разрешении 1080p тормозит на видеокартах с 8 ГБ памяти.

А на высоких настройках графики игра «съедает» от 10 до 12 ГБ видеопамяти, а при средних параметрах — 9–11 ГБ. Автор канала Hardware Unboxed подчеркнул, что видеокарты с 8 ГБ памяти скоро перестанут тянуть современные игры на ультранастройках.

Вчера, 30 марта, Naughty Dog выпустила для ПК-версии The Last of Us патч, который решает часть технических проблем. Разработчики отметили, что внимательно следят за отчётами игроков, чтобы дальше улучшать работу ремейка на ПК.