Valve готовится дисквалифицировать 15 про-игроков в Dota 2 из Южной Америки — Dota Radio

Уже сегодня, 3 апреля, разработчики Dota 2 из компании Valve могут опубликовать список из 15 профессиональных игроков, замеченных в нечестной игре – об этом сообщает южноамериканский инсайдер Dota Radio.
Речь идёт о киберспортсменах по Dota 2 из Бразилии и Перу, которые в том числе принимают участие в региональной лиге Dota Pro Circuit. Они могут быть отстранены от участия в профессиональных турнирах.
При этом одна из команд-участниц DPC-лиги в Южной Америке будет забанена в полном составе. Вероятно, это Dreamer Esports — перед стартом игр второго дивизиона коллектив неожиданно покинул керри Arms, который затем репостнул сообщение о принципах честной игры.
В начале марта Valve одновременно дисквалифицировала с Dota Pro Circuit и The International сразу 45 профессиональных игроков из Китая — они были наказаны на сроки от одного года до пожизненного отстранения от Dota 2.
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