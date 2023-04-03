В Overwatch 2 появится новый герой — саппорт Lifeweaver
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Журналисты портала PCGamesN опубликовали интервью с разработчиками Overwatch 2, в котором были раскрыты основные детали нового персонажа Lifeweaver.
Позже выяснилось, что информацию о герое запостили до официального анонса от Blizzard, и интервью удалили — однако данные успели стать достоянием общественности.
Lifeweaver, или Ткач Жизни, представит в OW2 Таиланд. Это персонаж поддержки дальнего боя, у которого будет много полезных способностей для команды — ожидается, что из-за этого его будет не так легко освоить.
Умения Ткача Жизни в Overwatch 2:
- «Исцеляющий цветок» — способность для лечения. Нужно будет зажать левую кнопку мыши и зарядить, после чего направить в нужного союзника и отпустить;
- «Залп шипов» — альтернативная атака левой кнопкой, которая позволяет метать шипы, чтобы наносить урон и отвлекать противника;
- «Лепестковая платформа» — возможность создать область, которая подбросит вступивших в неё персонажей вверх. Активируется правой кнопкой мыши;
- «Хватка жизни» (клавиша Е) — притягивает союзника и даёт ему щит на время полёта;
- «Омолаживающий рывок» (Shift) — рывок вперёд, который также восстанавливает здоровье;
- «Прощальный подарок» — пассивный навык при смерти. Оставляет на месте гибели Ткача предмет, который исцеляет подобравшего его персонажа;
- «Древо жизни» — ультимейт. Позволяет посадить дерево, которое сразу восполняет всё здоровье и затем постепенно исцеляет союзников рядом, а также блокирует обзор противникам.
Официально Lifeweaver будет представлен завтра вечером, 4 апреля. Получить доступ к герою смогут обладатели Боевого пропуска Overwatch 2.
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