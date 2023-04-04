Вышел новый трейлер «Человека-паука: Через вселенные 2»

Sony Pictures Entertainment опубликовала второй трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». В ролике показали Майлза Моралеса, Гвен, Питера Паркера из основной вселенной и множество других вариаций Человека-паука.

Судя по всему, антагонистом картины станет Человек-паук 2099, известный как Мигель О'Хара. В трейлере есть несколько сцен, в которых он сражается с Майлзом. Также хочется отметить забавную сцену с различными вариациями Человека-паука, которые показывают друг на друга пальцем, прямо как в популярном меме.

Фото: Sony Pictures Releasing

Видео доступно на YouTube-канале Sony Pictures Entertainment. Права на видео принадлежат Sony Pictures Releasing.

«Человек-паук: Через вселенные 2» выйдет 2 июня, а третья часть ожидается 29 марта 2024 года.