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Ремейк The Last of Us оптимизируют для Steam Deck после исправления ПК-версии

Ремейк The Last of Us оптимизируют для Steam Deck после исправления ПК-версии
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Naughty Dog в социальных сетях сообщила, что пока не будет оптимизировать ремейк The Last of Us под Steam Deck, поскольку это не первостепенная задача. Разработчики хотят довести до ума ПК-версию, а потом заниматься чем-то другим.

Сыграть в The Last of Us на Steam Deck можно, но на ПК экшен будет работать очень плохо. Именно для лучшей работы его и нужно оптимизировать.

Фото: Twitter

И хотя мы знаем, что многие из вас хотели бы сыграть в The Last of Us на Steam Deck, мы уделяем внимание в первую очередь исправлениям. Мы будем держать вас в курсе готовности версии для Steam Deck, поскольку пока улучшаем ПК-версию.

Ремейк The Last of Us вышел на ПК с ужасной производительностью. Игра также доступна на PS5.

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