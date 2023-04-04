Мультфильму «Братья Супер Марио» предрекают рекордные сборы — до $ 225 млн за выходные

Совсем скоро состоится премьера мультфильма «Братья Супер Марио в кино» — экранизации культовой серии видеоигр про водопроводчика Марио и его брата Луиджи. Аналитики предрекают адаптации невероятно успешный старт: речь идёт приблизительно о $ 225 млн за первый уикенд. Такой вывод они сделали на основе предпокупок билетов в ближайшие выходные.
Если прогноз окажется верным, то «Братья Супер Марио» имеют все шансы стать первым мультфильмом со сборами выше $ 1 млрд после начала пандемии. Сейчас рекорд принадлежит «Миньонам» — картина собрала в мировом прокате $ 940 млн.
По большей части всё будет зависеть от качества самого мультфильма и зрительского интереса. Премьера мультфильма «Братья Супер Марио в кино» состоится 5 апреля, до России экранизация официально не доберётся.
- 4 апреля 2023
-
15:35
-
15:05
-
14:48
-
14:42
-
14:17
-
14:15
-
13:44
-
13:32
-
13:09
-
12:45
-
12:40
-
12:03
-
11:46
-
11:19
-
10:23
-
10:09
-
09:35
-
09:06
-
08:33
-
01:57
-
00:51
-
00:18
- 3 апреля 2023
-
23:35
-
23:12
-
22:08
-
21:39
-
21:39
-
21:18
-
21:04
-
20:54
-
20:21
-
20:16
-
19:33
-
19:20
-
18:59