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Мультфильму «Братья Супер Марио» предрекают рекордные сборы — до $ 225 млн за выходные

Мультфильму «Братья Супер Марио» предрекают рекордные сборы — до $ 225 млн за выходные
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Совсем скоро состоится премьера мультфильма «Братья Супер Марио в кино» — экранизации культовой серии видеоигр про водопроводчика Марио и его брата Луиджи. Аналитики предрекают адаптации невероятно успешный старт: речь идёт приблизительно о $ 225 млн за первый уикенд. Такой вывод они сделали на основе предпокупок билетов в ближайшие выходные.

Если прогноз окажется верным, то «Братья Супер Марио» имеют все шансы стать первым мультфильмом со сборами выше $ 1 млрд после начала пандемии. Сейчас рекорд принадлежит «Миньонам» — картина собрала в мировом прокате $ 940 млн.

По большей части всё будет зависеть от качества самого мультфильма и зрительского интереса. Премьера мультфильма «Братья Супер Марио в кино» состоится 5 апреля, до России экранизация официально не доберётся.

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