В мультфильме «Братья Супер Марио» будет важная сцена после титров
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Крисс Пратт продолжает делиться новыми подробностями экранизации культовой видеоигры Super Mario Bros. В недавнем интервью актёр заявил, что мультфильм точно понравится фанатам оригинала, и посоветовал им готовиться к будущим сиквелам.
Кроме того, Пратт намекнул на то, что в экранизации будет важная сцена после титров, которая тизерит сиквел мультфильма. По словам артиста, в Nintendo сейчас также обсуждают проект по мотивам Luigi's Mansion — игры 2001 года для GameCube. Судя по всему, решение о производстве сиквелов и спин-оффов будет принято уже после старта проката.
Премьера Super Mario Bros. состоится уже 5 апреля, однако до России лента официально не доберётся. Ранее Крис Пратт также ответил на критику своей озвучки в экранизации.
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