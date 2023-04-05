В Cities: Skylines 2 не будет мультиплеера — в отличие от SimCity 2013 и Anno 1800

За последние годы мультиплеер стал не только важной частью экшенов и шутеров, но и стратегий. Так, в 2013 году EA выпустила перезапуск SimCity, в котором важную роль играло взаимодействие игроков между разными городами, а в недавней Anno 1800 от Ubisoft острова можно заселять в том числе вместе с друзьями.
Геймеры ожидали, что нечто подобное будет и в другом градостроительном симуляторе — Cities: Skylines 2. Однако разработчики из студии Colossal Order отказались от сетевой игры, потому что её разработка потребовала бы «невероятной траты времени и ресурсов», а также помешала бы авторам выпустить по-настоящему амбициозный одиночный проект.
Фото: Twitter
Cities: Skylines 2 — наш самый амбициозный проект, который расширяет все механики франшизы. Добавление мультиплеера потребовало бы невероятного количества времени и ресурсов, которые были бы отняты от создания того игрового опыта, к которому мы стремимся.
Cities: Skylines 2 поступит в продажу до конца 2023 года на ПК и с первого дня войдёт в библиотеку Game Pass. Авторы тем временем сворачивают поддержку первой части: финальное дополнение для неё выйдет в мае.
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