Paradox прекратит поддержку Cities: Skylines. Финальное дополнение выйдет в мае

Paradox объявила о прекращении поддержки Cities: Skylines. За восемь лет после релиза градостроительный симулятор получил больше 40 различных дополнений, включая крупные расширения, углубляющие геймплей.

22 марта разработчики из Colossal Order выпустят бесплатный апдейт с улучшением транспортной системы, музыкой и три небольших DLC: Africa in Miniature, Sports Venues и Shopping Malls. В мае также выйдут наборы Industrial Evolution, Brooklyn and Queens и Railroads of Japan, а финальным дополнением станет таинственное Vacation With Us. Всеми деталями обещают поделиться позднее.

Грядущие дополнение для Cities: Skylines Фото: Paradox

После выхода последнего DLC разработчики переключатся на Cities: Skylines 2. Градостроительный симулятор нового поколения до конца года выйдет на ПК в Steam и с первого дня пополнит библиотеку Game Pass.