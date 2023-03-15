Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Paradox прекратит поддержку Cities: Skylines. Финальное дополнение выйдет в мае

Paradox прекратит поддержку Cities: Skylines. Финальное дополнение выйдет в мае
Аудио-версия:
Комментарии

Paradox объявила о прекращении поддержки Cities: Skylines. За восемь лет после релиза градостроительный симулятор получил больше 40 различных дополнений, включая крупные расширения, углубляющие геймплей.

22 марта разработчики из Colossal Order выпустят бесплатный апдейт с улучшением транспортной системы, музыкой и три небольших DLC: Africa in Miniature, Sports Venues и Shopping Malls. В мае также выйдут наборы Industrial Evolution, Brooklyn and Queens и Railroads of Japan, а финальным дополнением станет таинственное Vacation With Us. Всеми деталями обещают поделиться позднее.

Грядущие дополнение для Cities: Skylines

Грядущие дополнение для Cities: Skylines

Фото: Paradox

После выхода последнего DLC разработчики переключатся на Cities: Skylines 2. Градостроительный симулятор нового поколения до конца года выйдет на ПК в Steam и с первого дня пополнит библиотеку Game Pass.

Новость по теме
У Cities: Skylines появится вторая часть
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023