Экранизация Minecraft с Джейсоном Момоа выйдет в апреле 2025 года
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Как сообщает издание The Hollywood Reporter, экранизация культовой видеоигры Minecraft получила точную дату релиза. Премьера картины состоится 4 апреля 2025 года — главную роль в фильме, как отмечалось ранее, исполнит Джейсон Момоа («Аквамен», «Форсаж 10»).
Поставит будущую картину Джаред Хесс, автор фильмов «Зачинщики» и «Наполеон Динамит». В числе сценаристов и продюсеров адаптации значатся Лидия Винтерс и Ву Буй — топ-менеджеры шведской студии Mojang, создателей Minecraft.
Пока неясно, будет ли это адаптация с живыми актёрами или экранизация в духе «Супер братьев Марио», в которых голливудские звёзды просто озвучивали знаменитых персонажей. Об этом Warner Bros. и авторы фильма расскажут чуть позже.
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