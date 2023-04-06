В Steam вышла Grimgrad — стратегия про средневековую Русь от российских разработчиков

Российская студия Juvty Worlds выпустила Grimgrad — градостроительный симулятор средневековой Руси, где пользователям необходимо развивать своё славянское поселение, добывать ресурсы и создавать комфортные условия для жителей, пытаясь «не разгневать богов» и борясь с голодом, мором, хищниками и непогодой.

Видео доступно на YouTube-канале Juvty Worlds. Права на видео принадлежат Juvty Worlds

Кроме того, в Grimgrad реализована система случайных событий в духе игр Paradox, они могут как сыграть на руку игроку, так и серьёзно усложнить задачу. В решении всех возникших проблем также помогут специальные указы.

Grimgrad доступна в том числе в России по цене в 549 рублей, а до 12 апреля её можно купить со скидкой в 15% за 466 рублей.

Скриншоты Grimgrad

Фото: Juvty Worlds

Фото: Juvty Worlds

Фото: Juvty Worlds

Фото: Juvty Worlds