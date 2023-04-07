Продажи Steam Deck к концу 2023 года достигнут 3 млн единиц — аналитики Omdia

По данным аналитической компании Omdia, до конца 2023 года продажи Steam Deck достигнут отметки в 3 млн единиц. За прошлый год Valve продала примерно 1,6 млн устройств — по мнению фирмы, продажи портативного компьютера сохранят довольно высокий темп.
В Omdia отметили, что Steam Deck остаётся нишевым гаджетом, который покупают в основном ПК-энтузиасты. При этом саму Valve это якобы совсем не останавливает, потому что в её планы входит не только продажа устройства, но и продажа игр в Steam.
Сотрудники Omdia считают, что цифры были бы куда больше, если бы Steam Deck можно было купить в любом розничном магазине — как консоли Playstation, Xbox или Nintendo. Вместо этого покупателям приходится делать заказ через официальный сайт или внутри самого Steam.
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