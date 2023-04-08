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Третьей части American McGee's Alice не будет — Американ Макги уходит из игровой индустрии

Третьей части American McGee's Alice не будет — Американ Макги уходит из игровой индустрии
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Американский геймдизайнер Американ Макги заявил, что третьей части American McGee's Alice не будет. Судя по его словам, Electronic Arts внимательно изучала предложение разработчика, проводила собственные анализы франшизы, но в итоге не взялась за разработку новой части.

По словам Макги, пока что EA не планирует продавать бренд или отдавать на него права, но и новых проектов ждать тоже не стоит. Сам Макги объявил о завершении карьеры разработчика игр.

Со своей стороны, я также достиг конечной точки с American McGee's Alice и с производством игр в целом. У меня не осталось других идей или энергии, которые можно было бы применить для создания новой игры франшизы. У меня также нет никакого интереса к разработке новых игр.

Разработчик заявил, что в случае того, если кому-то получится переубедить Electronic Arts и она всё же решит делать новую игру серии, случится это уже без него.

Часто говорят, что, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Банально, но это правда. И я надеюсь, что для всех вас завершение этого внесёт смысл во что-то другое.

Во франшизе American McGee’s Alice есть две игры. Последняя, Alice: Madness Returns, вышла в 2011 году.

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