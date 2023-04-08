Третьей части American McGee's Alice не будет — Американ Макги уходит из игровой индустрии

Американский геймдизайнер Американ Макги заявил, что третьей части American McGee's Alice не будет. Судя по его словам, Electronic Arts внимательно изучала предложение разработчика, проводила собственные анализы франшизы, но в итоге не взялась за разработку новой части.

По словам Макги, пока что EA не планирует продавать бренд или отдавать на него права, но и новых проектов ждать тоже не стоит. Сам Макги объявил о завершении карьеры разработчика игр.

Со своей стороны, я также достиг конечной точки с American McGee's Alice и с производством игр в целом. У меня не осталось других идей или энергии, которые можно было бы применить для создания новой игры франшизы. У меня также нет никакого интереса к разработке новых игр.

Разработчик заявил, что в случае того, если кому-то получится переубедить Electronic Arts и она всё же решит делать новую игру серии, случится это уже без него.

Часто говорят, что, когда закрывается одна дверь, открывается другая. Банально, но это правда. И я надеюсь, что для всех вас завершение этого внесёт смысл во что-то другое.

Во франшизе American McGee’s Alice есть две игры. Последняя, Alice: Madness Returns, вышла в 2011 году.