Во что будем играть до конца месяца.

Главные игры в апреле — от «Звёздных войн» до новинки издателя Gensin Impact

Пока череда громких игровых релизов немного приостановилась, однако это не означает, что в апреле не на что обратить внимание — даже наоборот, выходит несколько потенциальных хитов, на которые сейчас будет время.

Everspace 2 — 6 апреля

Платформы: ПК.

Жанр: космический шутер.

Оценки: 84 балла на OpenCritic.

Спустя пару лет публичного тестирования из раннего доступа выходит Everspace 2 — критики высоко оценили проект. Наиболее часто новинку сравнивают с Diablo, только тут надо уничтожать толпы противников в космосе. Говорят, очень круто! Летом игра доберётся до консолей.

Видео доступно на YouTube-канале Rockfish Games. Права на видео принадлежат Rockfish.

Minecraft Legends — 18 апреля

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Nintendo Switch.

Жанр: экшен-стратегия.

Кубический хит продолжает расширяться во всевозможные жанры. Мы уже видели сюжетное приключение Minecraft: Story Mode, затем «диаблоид» Minecraft Dungeons, а теперь вот уже стратегия Minecraft Legends.

Ожидается местами упрощённая стратегия, она ведь должна полноценно работать на геймпаде, отдалённо напоминающая что-то вроде Brutal Legends, только с куда большей ставкой на строительство собственной базы. Цели, в общем-то, типичные: удачно защищать свои постройки и умело атаковать противника.

Видео доступно на YouTube-канале Minecraft. Права на видео принадлежат Mojang.

Horizon Forbidden West: Burning Shores — 19 апреля

Платформы: PS5.

Жанр: экшен в открытом мире.

Сюжетное дополнение для Horizon Forbidden West отправит Элой в постапокалиптический Лос-Анджелес, а история развернётся после финала оригинальной игры. При этом DLC выйдет только на PS5, поскольку у разработчиков оказалось много идей, которые невозможно воплотить на PS4.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Dead Island 2 — 21 апреля

Платформы: ПК, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One.

Жанр: кооп-экшен про уничтожение толп зомби.

Спустя почти 10 лет после анонса Dead Island 2 всё-таки выйдет. Ожидается просто весёлая игра про истребление сотен заражённых в чрезвычайно солнечном Лос-Анджелесе. Можно играть в одиночку, можно позвать друга на помощь.

Уже сыгравшие хвалят игру, но призывают не ждать от неё откровений — это просто старомодный экшен без десятков вымученных механик.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Deep Silver.

Honkai: Star Rail — 26 апреля

Платформы: ПК, iOS, Android.

Жанр: тактический экшен.

Издатель Genshin Impact готовит к выпуску свою следующую крупную игру — тактический ролевой экшен Honkai: Star Rail. Самое важное — бесплатный. Новинку планируют развивать по модели «Геншина», поэтому при успехе нас ждёт ещё один очень громкий хит с постоянным свежим контентом.

Геймплейно она ближе всего к японским ролёвкам: под нашим управлением будет команда из четырёх героев со своими умениями. Предстоит бегать по миру, проходить «подземелья» и сражаться в пошаговых боях с противниками.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai: Star Rail. Права на видео принадлежат miHoYo.

Star Wars Jedi: Survivor — 28 апреля

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Жанр: экшен.

Главный релиз месяца — продолжение Star Wars Jedi: Fallen Order. Сиквел обещают сделать больше, лучше и интереснее. Судя по показанному, оно действительно будет так.

Нам предстоит исследовать планеты, искать на них секреты, сражаться с противниками при помощи пяти разных стоек, иногда даже стрелять из бластера и так далее. В успех очередной игры Respawn (Titanfall, Apex Legends) легко верится.

Видео доступно на YouTube-канале EA Star Wars. Права на видео принадлежат EA и Disney.

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Впрочем, в течение апреля есть и другие игры — на них тоже стоит обратить внимание.

Meet Your Maker (4 апреля) — игра, где нужно создавать уровни-ловушки для других игроков и самому проходить чужие локации. Доступна на ПК и консолях, в PS Plus раздают бесплатно.

(4 апреля) — игра, где нужно создавать уровни-ловушки для других игроков и самому проходить чужие локации. Доступна на ПК и консолях, в PS Plus раздают бесплатно. EA Sports PGA Tour (7 апреля) — новая часть симулятора гольфа EA Sports.

(7 апреля) — новая часть симулятора гольфа EA Sports. Sherlock Holmes: The Awakened (11 апреля) — ремейк одноимённой игры 2007 года.

(11 апреля) — ремейк одноимённой игры 2007 года. Ghostwire: Tokyo (12 апреля) — экшен появится на Xbox вместе с бесплатным расширением.

(12 апреля) — экшен появится на Xbox вместе с бесплатным расширением. Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp (21 апреля) — ремейк одноимённой стратегии для Switch.

(21 апреля) — ремейк одноимённой стратегии для Switch. Live A Live (27 апреля) — ремейк японской ролёвки 1994 года.

(27 апреля) — ремейк японской ролёвки 1994 года. The Last Case of Benedict Fox (27 апреля) — атмосферная метроидвания.

Видео доступно на YouTube-канале Nintendo. Права на видео принадлежат Nintendo.

А какую игру в апреле вы ждёте больше всего?