Блогер BadComedian рассказал, планирует ли он уходить из YouTube

Популярный блогер Евгений BadComedian Баженов, известный по юмористическим обзорам российских фильмов и картин Александра Невского, высказался на тему возможного ухода с YouTube. Автор принял решение закрыть тему перехода на отечественные платформы после многочисленных вопросов зрителей.

Как рассказал BadComedian, он не собирается переходить на RuTube, VK Видео и другие российские площадки — альтернативные варианты, по его мнению, «не получится полюбить даже за деньги».

Забудем про вопросы цензуры, которая внезапно есть не только на YouTube. Альтернативы не получается полюбить даже за деньги, даже если монетизацию там прикрутят достойную, даже если за день мне местный счётчик будет считать 30 млн просмотров (главное — не сколько посмотрели, главное — сколько насчитали).

Блогер заявил, что он не планирует уходить с видеоплатформы Google на RuTube, VK Видео и другие российские площадки в том числе из-за удобства для зрителей и создателей контента.

Ну и естественно, что также крайне важно, это ужасно неудобно для зрителя. По моему скромному мнению, нынешние платформы не сравнятся с YouTube по одной простой причине — у YouTube слишком большая библиотека видео на всех языках мира.

Ранее авторы юмористической передачи «Что было дальше?» ушли с YouTube и теперь выпускают ролики в социальной сети VK. За первые дня премьерный ролик собрал более 43 млн просмотров.