Вышел первый выпуск «Что было дальше?» за год

В VK вышел свежий выпуск юмористического шоу «Что было дальше?». Это первый выпуск программы в этом году, его гостями стали бывший участник команды КВН «Плюшки имени Ярослава Гашека» Богдан Лисевский и блогер Хасбулла Магомедов, наиболее известный как Хасбик.
Ведущим шоу снова выступил знаменитый комик Нурлан Сабуров. Вместе с ним в программу вернулись Тамби Масаев, Эмир Кашоков, Илья Макаров и Алексей Щербаков. Как и в прошлых выпусках, задача ведущих — придумать финал истории, которую рассказал звёздный гость.
Известный советский и российский артист цирка, дрессировщик кошек Юрий Куклачёв прокомментировал резонансное видео с участием российского блогера, амбассадора UFC Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик. На нём блогер дёргает за ухо свою кошку.
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