Матч-центр Новости Шахматы: Ян vs Дин Видео Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Кэмерон Монахэн из Star Wars Jedi: Survivor попросил фанатов не спойлерить финал игры

Кэмерон Монахэн из Star Wars Jedi: Survivor попросил фанатов не спойлерить финал игры
Комментарии

Актёр Камерон Монахэн, сыгравший роль джедая Кэла Кестиса в Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, во время своего выступления на Star Wars Celebration попросил не спойлерить финал новой игры.

По словам актёра, концовка Star Wars Jedi: Survivor — его самый любимый момент в серии. Монахэн хочет, чтобы геймеры увидели всё своими глазами и почувствовали невероятные эмоции, а не испортили себе всё впечатление.

Обращение актёра по поводу спойлеров можно услышать с отметки 1:44.28. Сам фрагмент можно увидеть ниже.

Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Lucasfilm и Disney.

Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. Игра выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023