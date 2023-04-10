Кэмерон Монахэн из Star Wars Jedi: Survivor попросил фанатов не спойлерить финал игры
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Актёр Камерон Монахэн, сыгравший роль джедая Кэла Кестиса в Star Wars Jedi: Fallen Order и Star Wars Jedi: Survivor, во время своего выступления на Star Wars Celebration попросил не спойлерить финал новой игры.
По словам актёра, концовка Star Wars Jedi: Survivor — его самый любимый момент в серии. Монахэн хочет, чтобы геймеры увидели всё своими глазами и почувствовали невероятные эмоции, а не испортили себе всё впечатление.
Обращение актёра по поводу спойлеров можно услышать с отметки 1:44.28. Сам фрагмент можно увидеть ниже.
Видео доступно на YouTube-канале Star Wars. Права на видео принадлежат Lucasfilm и Disney.
Star Wars Jedi: Survivor — сиквел Star Wars Jedi: Fallen Order. Игра выйдет 28 апреля на ПК, PS5 и Xbox Series.
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