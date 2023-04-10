Вышел новый трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» от Disney

Disney выпустила полноценный трейлер фильма «Питер Пэн и Венди» — грядущей экранизации классической сказочной повести Джеймса Мэтью Барри. В ролике вновь показали знакомую завязку произведения и напомнили о скором релизе картины.
Видео доступно на YouTube-канале Walt Disney Studios. Права на видео принадлежат Walt Disney Studios.
«Питер Пэн и Венди» расскажет о девочке по имени Венди Дарлинг, которая боится покинуть свой родной дом. В какой-то момент она встречает Питера Пэна — мальчика, который отказывается взрослеть. Вместе со своими братьями и крошечной феей Динь-Динь они переносятся в волшебный мир Неверленд. Там герои встретят злого пиратского капитана Крюка и отправятся в опасное приключение, которое навсегда изменит их жизни.
Главные роли в экранизации сыграли Александр Молони («Большой злой лис и другие сказки»), Эвер Андерсон («Чёрная Вдова») и Джуд Лоу («Шерлок Холмс»). Премьера фильма состоится 28 апреля в сервисе DIsney+.
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