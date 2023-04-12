«Ментовские войны» оказались популярнее «Дома дракона» у пиратов в России

В начале 2023 года сериалы «Тайны следствия» и «Ментовские войны» от холдинга ВГТРК стали лидерами по количеству ссылок на пиратских сайтах. Российские сериалы умудрились обойти даже сверхпопулярный «Дом дракона». Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные компании ContentScan.

Так, в первом квартале этого года аналитики обнаружили почти 64 тыс. ссылок на «Тайны следствия» и 52 тыс. ссылок на «Ментовские войны». Для сравнения: «Дом дракона», приквел «Игры престолов», доступен на 36 тыс. сайтов. В топ-10 также вошли российские сериалы «Водоворот», «Ликвидация» и российско-украинский детектив «По законам военного времени».

Всплеск интереса пиратов к сериалам ВГТРК в ContentScan связывают в первую очередь с выходом новых сезонов шоу. По словам экспертов, пираты выкладывают старые серии в свои сервисы для привлечения зрителей, которые хотят освежить в памяти сюжет.

При этом в начале прошлого года ситуация была иная: десятка лидеров на пиратских ресурсах была представлена фильмами и сериалами зарубежного производства. Рейтинг тогда возглавлял фильм «Неудержимые» (376 тыс. ссылок), далее следовал триллер «Кровь и деньги» (почти 280 тыс.), замыкал тройку лидеров «Укрощение строптивого» (269 тыс.).