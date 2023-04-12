В Windows 11 наконец-то улучшат кнопку Print Screen для съёмки скриншотов

Microsoft продолжает дорабатывать базовые функции Windows 11. Недавно в бета-версии нового билда операционной системы появилась возможность модифицировать функционал кнопки Print Screen (Prt Scr).

Если раньше при нажатии клавиши создавался скриншот всего экрана, то в будущем кнопка позволит запустить инструмент «Ножницы». С его помощью можно будет выбрать захватываемую зону или перейти к записи видео с экрана.

Сейчас «Ножницы» доступны в Windows 10 и 11 по комбинации клавиш «Windows» + Shift + S. После запуска инструмента можно выбрать нужную для захвата область, после чего полученное изображение автоматически попадает в буфер обмена.

Когда именно выйдет обновление с новым функционалом кнопки Print Screen, пока неясно. Однако на этом изменении Microsoft точно не остановится.