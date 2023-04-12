Вышел первый трейлер «Континенталя» — сериала по «Джону Уику»

Peacock презентовал первый трейлер сериала «Континенталь», события которого развернутся до известной киноэпопеи «Джон Уик» — в 1970-х годах в Нью-Йорке. В ролике показали убранство отеля, а также его жителей — наёмных убийц, которые искусно владеют рукопашными боевыми искусствами, фехтованием и умело обращаются с самыми разными видами огнестрельного оружия.
Первый трейлер сериала «Континенталь» по вселенной «Джона Уика»
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Peacock.
«Континенталь» расскажет о трёх днях из жизни молодого Уинстона Скотта, владельца отеля для наёмных убийц. В шоу будет три эпизода длительностью по 90 минут. Главные роли в проекте исполнят Колин Вуделл, Мел Гибсон и Хьюберт Пойнт-Дю.
Премьера «Континенталя» состоится в этом сентябре. Помимо этого проекта, Lionsgate будет расширять вселенную «Джона Уика» другими сериалами и фильмами.
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