NVIDIA запустила RTX Remix — открытую платформу для создателей ремастеров

NVIDIA выпустила открытую среду RTX Remix — она предназначена для создания ремастеров старых игр на DirectX 8 и 9. Платформа позволяет улучшать классику с помощью автоматических систем улучшения графики. Кроме того, моддеры могут добавлять в ремастеры трассировку лучей и технологию масштабирования DLSS.
Компания опубликовала исходный код RTX Remix на GitHub, приложив справку и руководство по созданию ремастеров классических игр. Благодаря искусственному интеллекту RTX Remix умеет повышать разрешение текстур, совершенствовать освещение и тени, а также добавлять физические свойства всем материалам. При этом энтузиасты могут интегрировать любые ассеты и улучшать тот или иной проект так, как им хочется.
Презентация RTX Remix
Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA GeForce. Права на видео принадлежат NVIDIA.
NVIDIA также обещает скоро выпустить специальный инструмент Creator Toolkit, который позволит комфортнее работать в среде RTX Remix.
NVIDIA впервые презентовала RTX Remix в сентябре прошлого года. Тогда авторы показали пример работы Remix на основе The Elder Scrolls 3: Morrowind.
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