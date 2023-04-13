Студенты зарабатывали на обнажённых фото, которые рисовала нейросеть

Два студента смогли заработать деньги на нюдсах модели по имени Клаудия. Эта девушка — не настоящая, её нарисовала нейросеть Stable Diffusion. С фотографий фейковой брюнетки ребята выручили $ 100 (около 8 тыс. рублей).

«Предприниматели» позиционировали нарисованную нейросетью модель как стройную 19-летнюю брюнетку по имени Клаудия (u/Cl4ud14). Она продавала свои обнажённые фото на Reddit. Модель предлагала купить изображения тем, кто «постучится» к ней в личные сообщения. Многие её подписчики расстроились, когда узнали, что она проект двух студентов.

Клаудия (u/Cl4ud14)

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Клаудия стала на портале довольно популярной, некоторые пользователи через какое-то время предположили, что она — творение искусственного интеллекта. Некоторые попросили Клаудию показать руки, потому что нейросети до сих не умеют делать качественные кисти рук. Модераторы сайта, в свою очередь, заявили, что репост фото Клаудии будет считаться нарушением правил платформы.

Что любопытно — авторы Stable Diffusion запрещают делать с помощью их нейросети фото с эротическим подтекстом. Но отследить нарушения им сложно.